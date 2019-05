Een bijzondere dag op de motor voor mensen met beperking: "Dit is onbetaalbaar"

HOOFDDORP - Kinderen en volwassenen met een beperking reden vandaag in Hoofddorp mee met de zogenoemde Appierun. Meer dan honderd motorrijders uit heel Nederland bezorgde de motorliefhebbers een dag om nooit te vergeten. "Ik heb een nieuwe vriend voor het leven."

Onder begeleiding van politie en brandweer vertrok de stoet vanaf het centrum. Sommige deelnemers keken al maanden uit naar dit moment. "Altijd als ik een groepje motors op de weg zie, stuur ik een appje naar de motorrijders die ik ken", verklaart een deelnemer. Een ander vond het ook wel een beetje spannend. "Ik heb nog nooit achterop een motor gezeten, dus ik was wel zenuwachtig van tevoren."

Het is de dertiende keer dat dit evenement georganiseerd wordt, weet organisator Albert van Duijn. "Je ziet dat de deelnemers een fantastische dag hebben en dat het ook onderling mensen verbindt. Ik haal er iedere keer weer veel voldoening uit om dit te organiseren." Met zijn stichting 2Wheels4Wings weet hij altijd een flink altijd vrijwilligers te vinden die de boel draaiende houden. "We begonnen in 2006 met zo'n twintig motorrijders, inmiddels zijn het er meer dan honderd geworden. Het blijft maar groeien, we worden steeds bekender."

Hulp uit Rotterdam

Zo doet de Rotterdamse motorclub Route010 al enkele jaren mee. Vandaag heeft een van hen naar eigen zeggen een nieuwe vriend voor het leven gemaakt. "Dat is het leuke ervan, ze genieten echt van deze dag. We denken ook aan degenen die niet mee kunnen, dan maken we foto's en video's die we op Facebook delen."

De Rotterdammers vinden het geen enkel probleem om hiervoor naar Noord-Holland af te reizen. "Maar we gaan zo wel weer lekker naar huis", benadrukt een rijder lachend.