Scooter belandt onder auto in centrum Hilversum

HILVERSUM - Een scooter is na een botsing op de Schoolstraat in Hilversum onder een auto terecht gekomen. Volgens ooggetuigen is de scooterrijder hierbij gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde bij de kruising met de spoorwegovergang. Volgens ooggetuigen reed de auto de scooter aan, maar dit is niet bevestigd.

De kruising is afgezet door de politie. Dit zorgt voor veel hinder in het centrum.