Geen pont over Noordzeekanaal? NH Nieuws zet een bus in

IJMOND - De gemeente Velsen probeert er nog een stokje voor te steken, maar voorlopig is de kans groot dat ook de pont over het Noordzeekanaal dinsdag niet vaart tijdens de grote ov-staking. Als het zover komt en het héle openbaar vervoer in de IJmond stil komt te liggen, komt NH Nieuws juist in actie.

Door de sluiting van de sluizenroute is het voor IJmonders zonder rijbewijs dinsdag niet mogelijk het kanaal over te steken. Tientallen scholieren en werknemers zitten op deze manier muurvast aan een van de kanten van het Noordzeekanaal.

Met onze rijdende redactie, aan boord van een grote dubbeldekkerbus, pendelen onze radio-, video en social media-verslaggevers daarom de hele dag heen en weer tussen de zuid- en noordkant van het kanaal. Onderweg stappen speciaal uitgenodigde gasten in die ons bijpraten met het laatste nieuws en gevolgen van de ov-staking. En ook jij mag uiteraard mee!

Verhalen van reizigers

Reizigers die in de buurt van onze haltes zijn gestrand, kunnen ook instappen. Terwijl ze van A naar B worden gebracht, tekenen onze verslaggevers hun verhaal op. Met hun verhalen laat NH Nieuws van binnenuit zien wat het openbaar vervoer voor mensen betekent.

Hoe creatief is de reiziger met het bedenken van een oplossing? Wat voor initiatieven ontwikkelen mensen zelf om niet afhankelijk te zijn van een overheid of grote organisaties? En hoe staat het met de bereikbaarheid van de IJmond?

Onze dienstregeling

Let op, de tijden zijn indicatief en kunnen afwijken door verkeersdrukte. Er kunnen zo’n 80 mensen mee in de bus en vol = vol.

Ook rijden we naar de ochtendspits nog een rondje langs de ziekenhuizen in de regio. Wie wil, kan meerijden van Beverwijk station, naar het station in Haarlem via de twee ziekenhuizen.

Disclaimer

Maandagochtend dient een kort geding in de rechtbank over het al dan niet varen van de pont over het Noordzeekanaal. Als de gemeente Velsen in het gelijk wordt gesteld en de pont wel vaart, dan rijdt de speciale bus van NH Nieuws niet. Een eventuele alternatieve route wordt dan later op maandag gepubliceerd.