17-jarige Zaandamse op de brommer met zeven keer teveel alcohol op

ZAANDAM - Een 17-jarig meisje uit Zaandam is vannacht door de politie betrapt op haar snorfiets, terwijl ze teveel alcohol had gedronken. Uit een blaastest bleek dat ze maar liefst zeven (!) keer meer alcohol in haar adem had dan is toegestaan.

De jongevrouw werd rond 03.45 uur vannacht op de Veldvliegerweg staande gehouden door de politie.

Uit een blaastest bleek dat de bestuurster 630 ug/l alcohol in haar adem had, terwijl een beginnend bestuurder van die leeftijd maar 90 ug/l alcohol in de adem mag hebben.

Haar rijbewijs is ingenomen.