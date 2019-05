Drietal aangehouden na niet terugbrengen van auto na proefrit

LANDSMEER - Drie mannen zijn vannacht aangehouden, omdat ze een auto na een proefrit niet hadden teruggebracht. Het drietal, een 20-jarige man uit Lelystad, een 18-jarige man uit Oosthuizen en een 22-jarige man uit Purmerend, wordt verdacht van diefstal van een auto.

Rond 00.15 uur werd de gestolen auto gezien in Landsmeer door een politieagent, die vervolgens collega's waarschuwden. Toen de bestuurder in de gaten kreeg dat hij achtervolgd werd, ging hij ervandoor. Hij reed met de auto door een slagboom van recreatieschap 't Twiske en probeerde met hoge snelheid te vluchten, maar belandde uiteindelijk met de auto in een greppel.



Twee inzittenden sprongen uit de auto en gingen er rennend vandoor. Agenten konden ze even later alsnog aanhouden. In de auto zat nog een derde man, hij wist te ontkomen. Later die nacht is ook hij teruggevonden en gearresteerd.