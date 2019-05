Baasje springt in water om hond te redden, brandweer rukt uit voor beide slachtoffers

AMSTERDAM - (AT5) Een man is vanmorgen vanaf de Surinamekade in Amsterdam Zeeburg in het water gesprongen om zijn hond te redden, die even daarvoor een duik nam.

Vanwege de hoge kade kon de man niet zelf uit het water komen, waardoor de brandweer moest komen om beide slachtoffers op het droge te helpen. Het baasje van de hond verklaarde dat zijn herder 'niet zo bijster goed kon zwemmen', waardoor hij zelf zijn trouwe viervoeter was nagedoken.

Het baasje was onderkoeld en is door ambulancepersoneel behandeld. Beiden zijn inmiddels weer opgewarmd en thuis.