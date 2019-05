UFO's in polonaise? Nee, geen zorgen: het zijn gewoon 60 satellieten

HAARLEM - Tesse Weijers (27) uit Haarlem keek vannacht vreemd op naar de hemel toen zich daar een bijzonder schouwspel voordeed. Tientallen 'UFO's' dansten in polonaise langs de aarde. Maar wat bleek? Het waren 60 satellieten van het bedrijf van Tesla-oprichter Elon Musk.

'Holy shit!', dacht Tesse toen ze iets voor 01.00 uur vannacht het UFO-treintje voorbij zag denderen aan de sterrenhemel. Ze ging gelijk op internet zoeken naar wat het zou kunnen zijn, "maar er was niks over te vinden. Is het een vliegtuig? Vallende sterren of meteorieten?"



Op ufomeldpunt.nl zag ze veel meldingen over hetzelfde verschijnsel, binnen een paar kilometer van haar locatie. Tesse was dus niet de enige die het had gezien. "Misschien iets buitenaards?", dacht ze.

Breedbandinternet

Maar gelukkig verscheen rond 02.00 uur vannacht een artikel op de site van de NOS met uitleg: het treintje was namelijk geen parade van Unidentified Flying Objects, maar 60 in formatie zwevende satellieten die net de ruimte in waren gelanceerd. Deze satellieten zijn afkomstig van het bedrijf van Tesla-oprichter Elon Musk en zijn bedoeld om breedbandinternet wereldwijd beter te maken.

"Gelukkig", vertelt Tesse aan NH Nieuws. "Toen wist ik zeker dat ik niet gek was geworden, haha!"

Satelliettracker Marco Langbroek maakte onderstaande beelden van de UFO-trein.

SpaceX Starlink objects train 24 May 2019 from Marco Langbroek on Vimeo.