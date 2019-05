Auto scheurt over N247 in Amsterdam en komt ondersteboven tot stilstand

AMSTERDAM - Een flinke ravage op de Nieuwe Leeuwarderweg (N247), nadat een auto op hoge snelheid over een vluchtheuvel reed, daardoor gelanceerd werd, een verkeerslicht omver knalde en op de kop terechtkwam. De bestuurder is meegenomen naar het politiebureau.

Het ongeluk gebeurde vannacht rond 04.00 uur, ter hoogte van de toerit met de A10 bij de Ringweg Noord. Even daarvoor haalde de auto al op hoge snelheid een kraanwagen van de politie in. Deze was er daarom ook als eerste bij toen de auto over de kop was geslagen.

De bestuurder bleef ongedeerd en is door de politie meegenomen naar het bureau, wat gebruikelijk is bij een dergelijk (eenzijdig) ongeval. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De bijrijder raakte wel gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.