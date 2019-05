Hilversumse speeltuin luidt de noodklok vanwege tekort aan vrijwilligers

HILVERSUM - Speeltuin en buurthuis de Zoutkeet in Hilversum luidt de noodklok. Er is een groot tekort aan vrijwilligers. Als er niet snel iets verandert, gaat de speeltuin mogelijk af en toe een dagdeel dicht. "We proberen de gaten op te vullen, maar dat is bijna niet meer te doen."

Het is druk in de speeltuin. Kinderen klimmen, spelen met modder en lopen onder de sproeier door. Voorzitter Marg Tax verkoopt ijsjes en toegangskaartjes. "Dit werk geeft veel voldoening. Het is zo leuk om blije kinderen en ontspannen ouders te zien," vertelt ze.

Toch is dat binnenkort wellicht anders. De huidige garde vrijwilligers bij de Zoutkeet is zestigplusser en de club is aan verjonging toe. "De een heeft last van een knie, de ander van z'n heup. Als er iemand uitvalt, neemt de druk op de rest van de groep toe." Wat is haar grootste vrees? "Binnenkort krijgt iemand van ons een operatie en als we geen vervanging hebben, zal de speeltuin een dagdeel in de week moeten sluiten."

Leukste speeltuin

Daar zijn ouders en kinderen natuurlijk niet blij mee. "Nee, dit is de leukste speeltuin in de buurt," zegt oduer Caroline Meijers. Ze zit op een bankje te kletsen met een vriendin, terwijl de kinderen spelen. "Wat ook fijn is: er staat een hek om de speeltuin, dus als ouder kan je rustig zitten. Er loopt niemand weg."

Marg is druk aan het flyeren om nieuwe vrijwilligers te werven, maar het valt nog niet mee. "Mensen willen wel incidenteel helpen, maar niet op een vast moment in de week." Dat was vroeger wel anders. "Toen werkte vaak maar een van de twee ouders, tegenwoordig is iedereen druk." Daar herkennen de moeders in de speeltuin zich wel in. "Ik heb serieus overwogen om hier vrijwilliger te worden, maar ik kan dat op dit moment niet waarmaken met werk en een gezin," legt moeder Stefanie Westenberg uit.

Buurthuis

De Zoutkeet is niet alleen een speeltuin, maar ook een buurthuis. In deze video vertelt Marg over de activiteiten in het buurthuis.

Tekst loopt door onder video.





De jeugd-damclub maakt dankbaar gebruik van de Zoutkeet. Bert Roest vertelt in de volgende video hoe belangrijk het buurthuis voor hen is.

Tekst loopt door onder video.





Speeltuin-oppas

Van vrijwilligers wordt verwacht dat ze een vast dagdeel in de week 'speeltuin-oppas' zijn. "Je mag het ook samen met een vriendin doen, dan kun je elkaar afwisselen." En mogen de kinderen mee? "Dat hangt van de leeftijd af, maar mijn kleinkinderen van drie en zeven komen vaak mee. Ze voelen zich hier helemaal thuis."

Mensen met interesse om 'speeltuin-oppas' te worden kunnen Marg Tax bellen via 035-6242822.