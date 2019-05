Steekpartij in Alkmaarse woning: één gewonde en één aanhouding

ALKMAAR - In een woning aan de Kievitstraat in Alkmaar is vanavond een steekpartij geweest. Daarbij zou één man gewond zijn geraakt en is een andere man aangehouden.

Dat schrijft mediapartner Alkmaar Centraal.

De gewonde man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een man aangehouden voor betrokkenheid bij het steekincident.

Wat er zich precies heeft afgespeeld in de woning, is niet duidelijk.