Wauw! Bibian Mentel zet kleine stapjes: "Dit was een heel blij moment"

LOOSDRECHT - Een ongelooflijk blije Bibian Mentel en haar man: op een video die Edwin vanavond plaatste, is te zien dat Bibian staat, met haar handen los. Het was twee weken geleden onzeker of de aan kanker geopereerde paralympische snowboardster ooit nog zou lopen. "Dit was een heel blij moment, maar ik ben er nog lang niet", vertelt Bibian zelf aan NH Nieuws.

De 46-jarige bikkel uit Loosdrecht hoest en kucht een beetje, maar voelt zich verder naar omstandigheden goed. "Met ieder stapje zijn we blij", aldus Bibian.

Vanavond deelde haar man Edwin Spee een video op Facebook waarin de voormalig snowboard-prof in een revalidatiebrug staat; eerst met één hand los en dan kort met twee. Bibian: "Dit was bij mijn protesebouwer. Ik was daar om een spalk aan te meten voor op mijn protese, zodat ik m'n knie beter strek en op slot kan zetten."

Schrikken na operatie

Dat Bibian zonder handen kan staan, was kortgeleden nog ondenkbaar. Tweëenhalve maand terug is ze geopereerd aan een tumor in haar rug - er werd voor de tiende keer kanker geconstateerd. Toen de Loosdrechtse na de vier uur durende operatie wakker werd, schrok ze onwijs.

"Biban had geen gevoel meer in haar benen", schreef Edwin toen op Facebook. Even was het onzeker of ze nog wel zou kunnen lopen. Tegen NH Nieuws vertelt Bibian vanavond: "Gelukkig ben ik inmiddels erg mobiel in mijn rolstoel. En ik ben aan het oefenen, héél veel aan het oefenen. Fysio en sport. Alles om die spieren en zenuwbanen in mijn been te versterken." En dat lijkt vruchten af te werpen.

In de video hoor je een trotse Edwin: 'holy shit', roept 'ie als Bibian zwaait naar de camera. "Edwin is heel belangrijk voor mij. Mijn steun en toeverlaat. Hij kan niet bij al mijn oefeningen en trainingen zijn, maar samen genieten we van andere dingen, zoals lekker uiteten en naar de film."

Bibian hoopt dat de spalk die haar protese moet verstevigen begin volgende week klaar is. "En dan kan ik ook daarmee gaan oefenen bij de fysio. Ik hoop beter te gaan lopen, maar ik realiseer me dat het heel lang kan duren. Ik ben er nog niet, maar wakker worden naast mijn man en knuffelen met mijn zoon: daar word ik het allergelukkist van."