Doneeractie voor uitgebrande toko van 'geliefde ondernemers' in Schagen

SCHAGEN - Een crowdfundingsactie moet zorgen voor een herstart van de toko aan de Nieuwstraat in Schagen. De winkel ging afgelopen weekend voor een groot deel in rook op. Aladdin Toko was net drie maanden open toen er vanwege nog onbekende oorzaak brand uitbrak.

Dat meldt onze mediapartner Noordkop Centraal.

De familie Omidiy is eigenaar van de afgebrande toko. Zij zijn gebroken door het verlies van hun levenswerk. Sarah Omidiy: "Ik heb met mijn man na tien jaar een lening gekregen van de gemeente. We waren nog maar net begonnen, drie maanden geleden. We hadden heel hard gewerkt om deze winkel te hebben. We hebben niets meer. Alles is verloren."

Niet alleen geestelijk en financieel is het zwaar voor de geliefde winkeliers in Schagen. "Met mijn man gaat het geestelijk niet goed en hij heeft verbrande handen. Hij heeft de brandblusser gepakt die heel heet was door de brand. De blusser bleef aan zijn handen plakken."

Brandweer laat

De brand werd uiteindelijk door de brandweer geblust, maar dat duurde de ondernemers te lang. "De brandweer was heel erg laat. Een omstander vroeg aan de brandweer hoe snel ze hier zouden moeten zijn. Een brandweerman zei binnen acht minuten, maar ze waren hier na 35 minuten. Daarom hebben we zoveel schade en wie gaat ons nu helpen? Wie gaat er nu betalen?"

De impact van de brand is extra groot omdat het stel nog bezig was met verzekeringen te regelen. "Wij zijn niet tegen brand verzekerd. Ik was het net aan het regelen, maar ik kom uit het buitenland en het was hartstikke moeilijk voor mij om het te begrijpen."

Actie

20.000 euro is nodig voor een herstart van de winkel. Omidiy: "We hebben tot nu toe 865 euro verzameld. Ik wil graag geholpen worden. Ik geef niet op. We zijn nu allebei geestelijk kapot, maar mensen waren heel erg blij met onze winkel. Ik wil niet weer een uitkering."

Wie de winkel wil steunen, kan dat doen via deze doneeractie.