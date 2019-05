NOORDBEEMSTER - Op de A7 bij Oosthuizen is vanavond een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. De weg was een tijd lang afgesloten en er stonden files tussen Zaanstad en Hoorn. Er is één persoon met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Inmiddels is de weg open en komt het vekeer langszaam op gang.

Er was ook een traumahelikopter uitgerukt.