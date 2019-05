Slachtoffer zelf op de scooter naar Amsterdams politiebureau na steekpartij

AMSTERDAM - (AT5) Een jonge man is in de Amsterdamse wijk Nieuw Sloten in zijn rug gestoken. Na het incident is hij zelf nog op de scooter naar een politiebureau gereden.

Rond 16.00 uur kreeg het slachtoffer ruzie op het Sint Gilleshof in Nieuw Sloten. Hij werd vervolgens in zijn rug gestoken. Ondanks de verwondingen kreeg de jongen het voor elkaar om zelf naar het dichtsbijzijnde politiebureau op de Aletta Jacobslaan de gaan.

Hoewel hij goed aanspreekbaar was, werd toch besloten een traumateam en drie ambulances te laten komen. Het slachtoffer werd met een van de ambulances naar het ziekenhuis gebracht. Zijn verwondingen lijken mee te vallen.

De politie is momenteel met speurhonden in de omgeving van het Sint Gilleshof op zoek naar sporen van de dader.