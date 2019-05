Brandjes blussen en auto's openknippen: "Jammer dat we dit niet vaker doen op school"

HAARLEM - Wie vandaag langs de Spaarneschool in Spaarndam reed, dacht waarschijnlijk dat er een ongeluk was gebeurd. Gelukkig kwamen de ambulance en brandweerwagen daar niet voor. Het is daar namelijk Robbedoesdag: een dag vol stoere activiteiten.

Het schoolteam bestaat voornamelijk uit dames. Er is maar één leraar en die is er ook nog eens maar een paar dagen per week. Een groep vaders vindt dat best jammer, omdat hun kinderen nu een beetje het mannelijke rolmodel op school missen. Daarom organiseren ze, nu voor het vijfde jaar, een echte 'mannendag'.

Stoer

'Stoer' is het woord wat je overal hoort vandaag op de Spaarneschool. Stoere dingen doen, stoere beroepen bekijken. Brandweermannen knippen een auto open, er mag een vuurtje worden gemaakt. Bij een klaslokaal trapt één van de leerlingen een deur open. "FBI!" roept hij, gewapend met een lasergun. Het lokaal is volledig geblindeerd en omgetoverd tot een lasergame-hal.



Kroeg

Mark Hofmans is één van de bedenkers van deze mannendag. "Met een groepje vaders hebben we dit samen in de kroeg bedacht. Met een meester doen kinderen toch andere activiteiten dan met een juf. Het is goed voor de kinderen om stoere dingen te doen, zowel voor jongens als voor meisjes. Het is leuk om te doen en ze steken er ook een hoop van op." Ondertussen wordt Juf Yvonne voor het oog van de hele school uit een auto gered door vier brandweermannen. "Waarom er zo weinig meesters zijn? Ik wou dat ik die vraag kon beantwoorden; ze zijn er gewoon niet", vertelt ze, nadat ze van de brancard is afgekomen.



Plezier

Ook vaders, opa's en ooms zijn vandaag van harte welkom. In de gymzaal wordt één van de vaders door een stoere judo-leraar over de schouder geworden. Tot grote hilariteit van de kinderen en hemzelf. "Ik zou dit best vaker willen doen", zegt Greaham, de zoon van Mark. "Ik snap alleen niet waarom ze het mannendag noemen, want ik vind dit ook heel leuk", zegt leerling Sophie. "Het zijn ook stoere activiteiten voor jongens én meisjes", vertelt Mark. "Als je dan ziet hoe sommige meisjes trots een autowrak openknippen, dan is de dag helemaal geslaagd."