Zes jaar cel voor brute verkrachting van uitwisselingsstudente bij Amstelpark

AMSTERDAM - Een 33-jarige Poolse man is in hoger beroep veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor de verkrachting en zware mishandeling van een jonge uitwisselingsstudente, in maart 2016. De vrouw liep een gebroken oogkas, gebroken jukbeen en bloedingen in haar hoofd op.

Het slachtoffer fietste op 18 maart 2016 na middernacht naar huis langs de Amstel. Bij de Borcht, nabij het Amstelpark, werd ze aangevallen, van haar fiets geduwd en verkracht. De verdachte stompte haar daarbij in het gezicht, waarbij zij ernstige verwondingen opliep en het bewustzijn verloor.

Hulpgeroep

Pas nadat voorbijgangers, na hulpgeroep van het slachtoffer, ter plaatse kwamen, stopte de verdachte met zijn handelingen en vluchtte. De politie kwam de verdachte na twee jaar op het spoor door een DNA-match, nadat hij was veroordeeld voor een ander misdrijf.

Lees ook: Bewakingsbeelden verkrachting Amstelpark vrijgegeven

De man werd door de rechtbank eerder veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Het hof legt hem nu een hogere straf op, omdat die straf volgens de rechter geen recht doet aan de ernst van het handelen van de verdachte. 'Hij heeft een willekeurig slachtoffer aangevallen en verkracht, extreem geweld gebruikt en een zeer bedreigende setting voor het kwetsbare jonge slachtoffer gecreëerd.'

Schadevergoeding

De straf is wel lager dan de zeven jaar die het Openbaar Ministerie had geëist, omdat dat meer in lijn is met andere straffen die in vergelijkbare gevallen worden opgelegd. De verdachte moet bovendien aan het slachtoffer ruim 20.000 euro schadevergoeding betalen.