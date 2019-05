OM eist vier jaar cel tegen man die supermarktmedewerker in Hoorn neerstak

HOORN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft gisteren vier jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk, geëist tegen Dennis K. (30) uit Hoorn voor het neersteken van een supermarktmedewerker. Ook wil de officier dat hij zich laat opnemen in een kliniek.

Dat schrijft het Noordhollands Dagblad. K. werd begin dit jaar aangehouden, maar zou zich volgens de krant al eerder bij de politie hebben gemeld.

K. pleegde in de ochtend van 25 februari 2018 een overval op de Vomar aan het Betje Wolffplein in Hoorn. Hij ging naar binnen via de achteringang en stak een jong personeelslid in de rug met een mes. Het slachtoffer liep daardoor een klaplong op. Toen het K. vervolgens niet lukte om de winkel binnen te komen, ging hij ervandoor.

Psychotische toestand

De verdachte verklaarde ten tijde van de overval last te hebben gehad van stemmen in zijn hoofd. Volgens zijn advocaat zou hij in een psychotische toestand hebben gehandeld. K. had uit schaamte geen hulp gezocht en belandde steeds meer in een sociaal isolement. Tijdens zijn slotwoord in de rechtbank verontschuldigde hij zich voor zijn actie.

Volgens het OM was K. verminderd toerekeningsvatbaar. Zijn advocaat zou liever een kortere onvoorwaardelijke straf zien, zodat de behandeling sneller kan starten. De uitspraak vindt plaats op 6 juni.