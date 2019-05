Kunstproject MyHome neemt na 10 jaar afscheid van Zaanse volksbuurt

ZAANDAM - Met een knallende kunstmanifestatie wordt dit weekend afscheid genomen van het verzamelmuseum MyHome in Zaandam. Onder de titel Horen en Zien is er muziek en kunst zowel op de locatie zelf als in de sporthal ernaast en de kerk iets verderop.

Tien jaar lang mochten de kunstenaars gebruik maken van de voormalige meubelwinkel in de Zaanse Rosmolenbuurt. Niet allen de talloze exposities trokken de aandacht van de buurt, ook menig bewoner stond op weg naar de supermarkt vaak even stil voor de etalages.

Blik van herkenning

Boven ligt in een grote cirkel het oogverblindende spierwitte kunstwerk dat Marc Volger maakte samen met de buurt. "Ik vroeg buurtbewoners om een niet al te groot alledaags voorwerp in te leveren." Van alles kwam er binnen: van bokshandschoenen, pepermolens, frituurvergiet tot kunstschaatsen. "De mensen waren vooral op zoek naar hun eigen voorwerp in die grote massa. Als een blik van herkenning"

Willem Moeselaar heeft speciaal voor het afscheid van MyHome een groot glasobject gemaakt met als titel Het Oog. "Ik heb ruim 200 flessen verzameld en stukgeslagen."

Eerste keer live-muziek

En Willems zoon Hessel heeft met leerlingen van groep zes van basisschool De Saenparel een workshop gehouden. De kinderen beschilderden een doos terwijl ze naar live vioolmuziek luisterden. "Voor sommige kinderen was het voor het eerst dat ze live-muziek hoorden en zagen. Toch prachtig dat het dan de klanken van Schubert zijn", zegt Hessel Moeselaar. Hij gaat ook samen met andere muzikanten op de middenstip van de sporthal spelen terwijl de rolschaatsers uit de buurt om hen heen fladderen. Ook zal er nog een wijkkoor optreden.

Kijk voor het hele programma op de website van Myhome.