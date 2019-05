Medicinale wiet uitkomst voor van kanker genezen Marjon: "Zet allemaal een wietplant in je tuin!"

DIRKSHORN - "Zet allemaal een wietplant in je tuin." Die oproep doet Marjon Fisher uit Dirkshorn. Fisher strijdt al jaren voor het legaliseren van het thuis telen van wietplanten (cannabis), maar het schiet niet op vindt ze. Fisher gebruikt de wietolie als medicijn na een periode van borstkanker en zware epileptische aanvallen. "Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld."

De tuin ligt overhoop voor een grote verbouwing. "Ik heb net aardbeienplanten neergezet en bascilicum. Hier zwarte bessen." Maar er staan ook andere plantjes in de tuin. Net uit de kiem. "Dat zijn mijn wiet-stekjes", vertelt Marjon Fisher aan NH Nieuws.

"Ik dank mijn leven aan het gebruik van wietolie, kan ik wel zeggen." Sinds haar 17de lijdt Marjon aan epilepsie. Maar de wietolie hielp ook toen ze borstkanker kreeg en chemokuren moest doorstaan. "Ik was soms tien dagen van de wereld. De eerste keer dat ik wietolie kreeg, kon ik plotseling weer gewoon zien en lezen."

Heksenjacht

Toch is de regering niet overtuigd van de werking van medicinale wiet. Er wordt zelfs steeds strenger opgetreden tegen de teelt en het gebruik van wiet in huiselijk kring. "Het is een heksenjacht. Ik vind het een bizar gegeven dat zoiets natuurlijks, zo simpel is en goedkoop en behulpzaam, strafbaar kan zijn."

Steeds vaker staat Marjon Fisher op lezingen in het land om haar verhaal te delen. "Ik spreek mensen die een tumor hebben gehad en na eenzware behandeling met wietolie zijn genezen. Het is gevaarlijk om mensen hoop te geven, want wietolie werkt niet bij iedereen. Daarom is het goed dat het onderzocht wordt."

Marjon heeft bij de gemeente Schagen al een paar keer gepleit voor legeliseren van thuisteelt. Ze roept iedereen op ook in te spreken bij gemeenteraadsvergaderingen. "Ik denk dat het heel belangrijk is om via de gemeente druk uit te oefenen."

Eén plant

"Zolang ik mensen ontmoet die terminaal waren en door het gebruik van cannabis genezen betekent het verbod op wietteelt dat mensen onnodig sterven of lijden." Fisher hoopt dat iedereen een wietplant in de voor- of achtertuin wil zetten. "Eén plant in iedere tuin. Ze kunnen moeilijk de hele bevolking opppakken."