Bewoners willen bouw voetbalcomplex tegenhouden: "We raken ons uitzicht kwijt"

EGMOND AAN DEN HOEF - Cyril Wullems uit Egmond aan Den Hoef heeft nu nog een prachtig uitzicht op de bollenvelden en de duinrand, maar de vraag is voor hoe lang nog. De voetbalclubs in de Egmonden gaan fuseren en de gemeente wil bij de entree van het dorp een nieuw voetbalcomplex. Wullems en andere bewoners gaan vandaag naar de Raad van State om het besluit aan te vechten.

Het nieuwe voetbalcomplex biedt plaats aan een voetbalvereniging die zal ontstaan uit een fusie van de verenigingen Sint Adelbertus, Zeevogels en Egmondia. Bij de nieuwe club zullen er vijf voetbalvelden komen. "We zien het niet zitten omdat het open gebied wordt aangetast. We raken de bollengrond kwijt, als het doorgaat staat het hier vol met doelen, ballenvangers, lichtmasten en reclameborden. We raken ons uitzicht kwijt en dat is geen aantrekkelijk vooruitzicht."

Lees ook: Groen licht voor nieuw voetbalcomplex Egmond: "We kunnen nu écht aan de slag"

De bewoners, verenigd in de actiegroep 'Geen Ballen maar Bollen', vinden dat er helemaal geen behoefte is aan een nieuw sportcomplex op de beoogde plek. Er zijn volgens hen geschikte alternatieve locaties. "De adviseur van de Raad van State laat ook in een rapport geen spaan heel van de berekeningen van de gemeente over het aantal velden dat nodig is. Die zegt dat wij wél de juiste berekeningen hebben gemaakt omdat we rekening houden met de demografische ontwikkelingen. Ik denk daarom dat we een goede kans maken."

Lees ook: Domper voor verontruste Egmonders: geen onderzoek naar verplaatsing sporthal

Bij de Raad van State hebben ze het vandaag sowieso druk met bewoners uit de gemeente Bergen. Want ook de bouw van een nieuwe sporthal en woningen bij het Watertorengebied in Egmond aan Zee stuit op veel verzet van omwonenden. Ze zijn het er niet mee eens dat ze hun vrije uitzicht op de duinen verliezen en vinden de locatie in de natuur niet geschikt voor woningbouw en de nieuwe sporthal.