Haarlemmermeer gaat praten met GroenLinks Amsterdam over rechtszaak Schiphol

HAARLEMMERMEER - Wethouder Jurgen Nobel van Haarlemmermeer gaat volgende week vrijdag in gesprek met het Amsterdamse GroenLinks-raadslid Imane Nadif over haar voornemen om juridische stappen te nemen tegen Schiphol. Nadif wil door een rechtsgang voorkomen dat Schiphol na 2020 weer verder mag groeien.

Volgens Imane Nadif van GroenLinks zorgt de luchtvaart voor steeds meer overlast, voor vervuilde en ongezonde lucht en CO2-uitstoot. Ook vindt zij dat de groei van Schiphol gevolgen zal hebben voor de bouw van betaalbare wonigen. Als voorbeeld noemt zij de door KLM aangespannen rechtszaken om de bouw van een nieuwe woonwijk in Badhoevedorp te voorkomen.

Door naar de rechter te stappen, hoop Nadif de groei van Schiphol tot 2023 te kunnen stoppen. Ze noemt het beperken van woningbouw in plaats van de luchtvaartgroei 'de omgekeerde wereld.' Het Amsterdamse raadslid noemt alleen Badhoevedorp, onderdeel van Haarlemmermeer, als voorbeeld.

Ongebreidelde groei

De Haarlemmermeerse wethouder van luchthavenzaken, Jurgen Nobel, gaat over een week met Nadif in gesprek om haar duidelijk te maken hoe zijn gemeente erin staat. Volgens Nobel hoeft Schiphol niet langer op slot, maar is ongebreidelde groei ook niet de bedoeling. Hij wil een open gesprek met het Amsterdamse raadslid.

Nobel vindt de juridische stappen waar Nadif op zinspeelt onverstandig. Schiphol is volgens de wethouder van economisch belang voor Haarlemmermeer en zet in op verdere -gematigde- groei na 2020.