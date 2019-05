Schutting in brand in Aalsmeer: buurtbewoners proberen brand te blussen

AALSMEER - Een schutting aan de Baanvak in Aalsmeer stond vanmiddag korte tijd in brand. Buurtbewoners namen het heft in eigen handen en probeerden gezamenlijk de brand te blussen.

Terwijl de brandweer nog onderweg was, probeerden de omwonenden de brand te blussen. Hierbij ademde iemand veel rook in. Deze persoon is gecontroleerd door ambulancepersoneel.

Omdat er niet gemakkelijk water gevonden kon worden, werd er ook een schuimblusvoertuig opgeroepen. De schade beperkte zich niet alleen tot de schutting. Ook de zijkant van de woning raakte beschadigd.