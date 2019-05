Gemeente Zaanstad sluit shishalounges: maximaal drie vergunningen in de toekomst

ZAANSTAD - De gemeente Zaanstad wil in de toekomst maximaal drie shishalounges in Zaandam toestaan. Dat betekent dat er meerdere lounges in de stad zullen sluiten.

Zaandam telt minstens zes shishalounges. Wormerveer heeft er ook op z'n minst één.

Burgemeester Jan Hamming neemt de maatregelen omdat de shishalounges onder meer voor overlast in de omgeving zorgen. Ook hebben in het verleden regelmatig incidenten plaatsgevonden in de cafés. Zo worden illegaal gokken, vernieling en het gebruik van drugs als voorbeelden genoemd in een persbericht.

De lounges worden niet op initiatief van de gemeente gesloten. "Op een gegeven moment lopen de vergunningen van een aantal cafés af", zo laat een woordvoerder van de gemeente Zaanstad weten. De eigenaren moeten dan opnieuw een vergunning aanvragen.

Selectie

Wanneer een vergunning voor een shishalounge vrijkomt, kunnen alle geïnteresseerden daarvoor in aanmerking komen. Daarna volgt een selectieprocedure en wordt besloten wie de vergunning krijgt.

Bij reguliere horeca wordt een vergunning voor onbepaalde tijd afgegeven. Dat is bij de shishalounges niet het geval: die hebben een looptijd van vijf jaar.