Politiehond Paco pakt zwemmende inbreker in Alkmaar

ALKMAAR - Dankzij politiehond Paco kon een zwemmende inbreker vannacht opgepakt worden in Alkmaar. De verdachte had even daarvoor samen met een andere man ingebroken in een auto in de Lyceumstraat.

De mannen braken rond 03.00 uur de auto open. Toen het alarm afging, gingen ze er vandoor in de richting van de Nieuwlandersingel. Een getuige belde vervolgens de politie.

Agenten waren snel aanwezig en zagen de verdachten nog wegrennen. Na een korte achtervolging kon één van hen worden aangehouden. De tweede verdachte wist te ontglippen.

Lees ook: Op heterdaad betrapte inbreker uitgeschakeld door politiehond Paco

De man werd snel teruggevonden door politiehond Paco. De verdachte had zich verstopt in het water bij de Molenbuurt. Paco hoefde het water niet in, want de inbreker klom zelf uit het water en gaf zich over.

De verdachten zijn mannen van 27 en 25 jaar oud. De eerste heeft geen bekend adres, de tweede komt uit Heerhugowaard.