Hoofddorpse Daphne de Jong (29) bereikt top Mount Everest: "I made it!"

HAARLEMMERMEER - Het waren 'de ergste 48 uur uit haar leven', maar Daphne de Jong (29) heeft de top van de Mount Everest bereikt. Daarmee is ze de derde Nederlandse vrouw die op het dak van de wereld heeft gestaan. "Ik ben zó blij dat het voorbij is, maar het uitzicht was fantastisch!"

De klim naar de top was niet zoals Daphne had gehoopt dat het zou gaan. Ze voelde zich vooraf super goed en fit en was heel enthousiast om de tocht te gaan maken. "Ik was er klaar voor", vertelt ze aan NH Nieuws. "Maar ik heb uiteindelijk gevreesd voor mijn leven."



Na een zware tocht van achteneenhalf uur bereikt Daphne de top, maar dan voelt ze zich plotseling heel slecht. "Ik had vocht in mijn longen, begon te hoesten, kreeg hoofdpijn en had het gevoel dat ik elk moment flauw kon vallen. Mijn balans was ik kwijt, ik was kortademig en kon amper op mijn benen staan", vertelt ze.



Alles wijst er op dat Daphne last heeft van hoogteziekte, een van de doodsoorzaken op Mount Everest. "Ze zeggen dat de afdaling van Everest risicovoller is dan de beklimming en ik begrijp waarom," vertelt ze.



Zeven doden

Daphne was niet de enige die het zwaar had. Tijdens de beklimming ziet ze mensen die amper meer kunnen praten en komt ze de levenloze lichamen tegen van andere beklimmers op de berg. "Heel heftig om te zien", vertelt ze.



De afgelopen week kwamen er zeven mensen om tijdens hun klim naar de top, laten autoriteiten vandaag weten. De weersomstandigheden waren niet gunstig en ook was het er extreem druk met andere klimmers.



Afgelopen

Tijdens haar afdaling komt er een moment dat Daphne denkt dat ze het niet meer gaat redden. Na een val op het ijs lukt het haar niet meer om op te staan. "Ik dacht dat het afgelopen was. Ik wilde al het thuisfront gaan bellen met de sateliettelefoon om te vertellen dat ik het niet zou gaan halen, maar die werkte niet. Het enige wat ik nog uit kon brengen was: 'meer zuurstof'. De sherpa die bij me was haalde extra zuurstof en zo lukte het weer om op te staan."

Elke stap die ze vervolgens zet kost haar enorm veel moeite. Ze beschrijft de tocht als 'het zwaarste wat ze ooit heeft meegemaakt'. Ondanks de verschillende momenten waarop Daphne dacht dat het niet zou gaan halen, lukt het haar toch om basecamp te bereiken. Lees op haar blog een uitgebreid verslag van haar heftige avontuur.



On top of the world

Daphne kijkt terug op een bizar, heftig, maar vooral ook bijzonder avontuur. Ze vliegt snel naar Nederland en zal dan bij NH Nieuws haar verhaal doen. Waar ze het meest naar uit kijkt? "Slapen, een échte douche en kaas", lacht ze.



Daphne is blij dat ze een foto heeft van het bereiken van de top, want zelf kon ze de camera amper vasthouden. "Het is de worst summit photo ever", lacht ze. "Maar wat was het prachtig! Het was een fantastisch uitzicht. Bizar om de zon op te zien komen en 360 reflecties te zien."