Fans zien jeugdhelden bij afterparty Backstreet Boys: "Hier ben ik voor geboren"

AMSTERDAM - Fans van de Backstreet Boys kregen gisteravond de kans om een aantal van hun jeugdhelden te ontmoeten tijdens een afterparty na het concert in de Ziggo Dome.

Bij de afterparty in The Waterhole was onder meer Nick Carter aanwezig, voor velen toch wel de favoriet. "Laten we eerlijk zijn, Nick Cartner is natuurlijk wel dé Backstreet Boy", stelt een fan. "Voor mij is het Nick!", roept een ander.

Maar niet iedereen is het daarmee eens. "Het is allemaal gewoon fantastisch", zegt een man. Hij draait er dan ook niet omheen: "Dit wil je meemaken, hier ben ik voor geboren."

'Ze waren er altijd'

Veel bezoekers van de afterparty zijn fan van het eerste uur. "Goeie muziek, ik plakte mijn kamertje helemaal vol met posters. Dan praten we over 24 jaar geleden."

De Backstreet Boys spelen daarom een belangrijke rol in hun leven. "Ik heb best wel lastige momenten gehad en zij waren er altijd", vertelt een fan.