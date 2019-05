Duncan Laurence geeft concert in Ziggo Dome

AMSTERDAM - Europees Songfestival-winnaar Duncan Laurence geeft volgend jaar een concert in de Ziggo Dome. De kaartverkoop voor het optreden op 26 maart 2020 start morgen.

De aankomende tournee van de 25-jarige singersongwriter verkocht na zijn winst in Tel Aviv binnen enkele uren uit. Vandaar dat er in de Ziggo Dome een aansluitende show wordt gegeven.

Laurence kan na zijn winst maar nauwelijks bevatten wat er allemaal op hem afkomt. "Binnen een jaar na het Songfestival langs de grootste poppodia van Nederland en in de grootste zaal van Nederland, dat had ik niet durven dromen."

De laatste keer dat Nederland het Europees Songfestival won was 44 jaar geleden, toen Teach-In met het nummer 'Ding-A-Dong' als eerste eindigde. Laurence geeft in juli al een optreden in Paradiso. In het najaar gaat hij ook op tournee door Europa.