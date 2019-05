Dierenactivisten gaan demonstreren bij slachthuis Oost-Graftdijk

OOST-GRAFTDIJK - De dierenactivistengroepen Save Movement en Animal Rights gaan maandag demonstreren bij een slachthuis in Oost-Graftdijk. Omdat de actievoerders de laatste tijd bedreigingen hebben ontvangen, hebben ze om extra beveiliging gevraagd.

Het abattoir staat sinds april te koop. De activisten doen een oproep aan de gemeente en potentiële kopers om er een andere bestemming voor te vinden. "Niet alleen omdat wij voor een samenleving zonder slachthuizen zijn, maar ook omdat omwonenden klachten hebben ingediend", vertelt Save Movement-voorzitter Maria du Toit.

De actiegroep maakt deel uit van een internationaal netwerk en is sinds 2017 actief in Nederland. De activisten houden regelmatig acties bij twintig slachthuizen in Nederland.

Ze doen dit meestal door bij slachthuizen getuige te zijn van dieren die onderweg zijn naar de slacht. De beelden hiervan verspreiden ze vervolgens op social media, maar dat is bij het slachthuis in Oost-Graftdijk niet het geval.

Grotere demonstratie

Het is niet de eerste keer dat Save Moment aandacht vraagt voor het abattoir. Vorig jaar demonstreerden activisten ook al op de plek. Toen was de omvang echter beperkt: er stonden drie actievoerders. Het ziet ernaar uit dat de demonstratie nu een stuk groter wordt. "We verwachten ongeveer veertig tot vijftig deelnemers."

Lees ook: Boer woedend op dierenactivisten na actie tegen kuikenknuffelen: "Hou op met zeiken"

Hoewel het volgens Du Toit om een vreedzame demonstratie gaat, hebben de activistengroepen wel om extra bescherming gevraagd bij de politie en gemeente. "Dit omdat we de laatste tijd dreigementen hebben gekregen via social media. We willen een situatie zoals in Boxtel voorkomen." Volgens de voorzitter zou inmiddels toegezegd zijn dat er een extra wijkagent en handhavers worden ingezet.

Geen aanleiding

De gemeente ontkent dat. "We zijn op de hoogte van de demonstratie. Die is bij ons aangemeld, zoals dat hoort. We hebben inderdaad ook een verzoek tot extra beveiliging gekregen. We hebben samen met de politie onderzoek gaan, maar op dit moment is er geen aanleiding om te denken dat er maandag onrust zal ontstaan. We zetten daarom ook geen extra beveiliging in. Wel houden we dit weekend nog nadrukkelijk social media in de gaten", aldus de woordvoerder.

Farmers Defence Force

Volgens Save Movement zou er bijvoorbeeld een tegenactie kunnen komen van Farmers Defence Force. In de vorige week opgerichte facebookgroep hebben duizenden boeren zich verenigd. Ze zijn de acties van dierenactivisten helemaal zat.

Farmers Defence Forcer-oprichter Mark van den Oever zegt op de hoogte te zijn van de demonstratie in Oost-Graftdijk. "Op dit moment staat er naar mijn weten geen grote tegenactie gepland, maar onze leden zijn vrij om te doen wat ze willen. Het kan zomaar gebeuren dat er maandag alsnog leden besluiten te gaan."

Volgens Van den Oever zijn demonstraties bij slachthuizen over het algemeen wel een stuk vreemdzamer. "Daar staan wij socialer tegenover dan tegen bezettingen van stallen zoals in Boxtel", aldus de boer.