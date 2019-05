HOOFDDORP - Een ongeluk heeft flinke drukte veroorzaakt op de A4 bij Hoofddorp in de richting van Amsterdam. Door het ongeval zijn drie rijstroken gesloten.

Volgens Rijkswaterstaat moeten automobilisten rekening houden met meer dan een halfuur vertraging.

Op foto's is te zien dat er minstens drie auto's bij het ongeval betrokken waren. Of er gewonden zijn gevallen is niet duidelijk.