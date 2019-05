Venhuizer Ho Ten Soeng dolblij met zetel: "Dit wordt de allereerste zetel voor 50Plus in de EU"

VENHUIZEN - De 73- jarige Venhuizer Roy Ho Ten Soeng had het niet durven hopen: zoals het er nu naar uitziet, krijgt 50PLUS haar allereerste zetel in het Europees Parlement. De Venhuizer staat op nummer twee en zal daarom zelf geen plaats nemen. "Dan had ik pas echt een gat in de lucht gesprongen."

"Ik verwacht zonder meer dat we de zetel krijgen", vertelt Ho Ten Soeng aan NH Nieuws. Momenteel heeft 50PLUS 4,1% van de stemmen. In de vorige verkiezingen vijf jaar geleden kwamen ze twintigduizend stemmen tekort. "Er moeten nog stemmen worden geteld en ten opzichte van de andere partijen vermoed ik dat we deze keer de zetel krijgen".

Meer zetels

"We hadden het liefst twee of drie zetels gehad, maar dat zit er helaas niet in." Ho Ten Soeng strijdt vooral voor betere pensioenen, hij had het liefst zelf plaatsgenomen in Brussel maar is blij dat in ieder geval de partij nu vertegenwoordigd is. "Het is toch te gek dat Nederland voor de helft uit 50-plussers bestaat en dat daarbij niemand van 50PLUS in het Europees Parlement zat." De partij wil dan ook dat er een speciale Eurocommissaris wordt benoemd die zich met ouderenbeleid bezighoudt.

Peilingen

In de peilingen voor de verkiezingen stond 50PLUS op nul zetels. Het zag er naar uit dat het behoorlijk lastig werd een zetel te halen. Maar ook voor de verkiezingen had Ho Ten Soeng al goede hoop.

Door het hele land voerde hij campagne. Daarvoor zette hij ook een geheim wapen in: door verkiezingsposters in het Chinees en Papiaments te maken. "Op de dag van de verkiezingen ben ik eerst in Den Haag geweest en daar zelfs geinterviewd door de Chinese krant", vertelt Ho Ten Soeng.

Trots

"We zijn wellicht de partij met het kleinste budget van allemaal, dus we mogen ontzettend trots zijn op wat we bereikt hebben", aldus Ho Ten Soeng. Eerste kandidaat Toine Manders zal vermoedelijk in het Europees Parlement plaatsnemen. Ho Ten Soeng: "Het zou mooi zijn als het een vijfjaarlijkse traditie wordt zodat 50PLUS vertegenwoordigd blijft."