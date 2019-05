Bunkerdag op Texel: sporen van tragische oorlog zichtbaar houden

TEXEL - Veel mensen weten het niet, maar op Texel vond de laatste slag in de Tweede Wereldoorlog plaats. Bij de opstand van Georgische soldaten tegen de Duitsers vielen in april 1945 honderden doden, waaronder 120 Tesselaars. Texel vierde pas op 20 mei 1945 Bevrijdingsdag.

Een van de belangrijkste herinneringspunten aan de oorlog is de bunker bij Texla. Meer dan zeventig jaar lag de bunker onder het zand. Nu is de bunker uitgegraven en op Nationale Bunkerdag op 25 mei toegankelijk voor publiek.

In de bunker bij Texla liggen de granaten en ander munitietuig hoog opgestapeld. "Ze zijn nagekeken en totaal onschadelijk hoor", zegt Pieter-Jan Kampstra. "We hebben ze allemaal hier rond de bunker gevonden. Dat geeft wel aan dat hier een heftige strijd heeft plaatsgevonden."

Pieter-Jan is een van de enthousiaste vrijwilligers die zich in de afgelopen jaren heeft ingezet om de bunker bij Texla uit te graven, te restaureren en voor publiek toegankelijk te maken.

Bierflessen en condooms

De bunker bij Texla was een van de bijna 50 bunkers van het Duitse complex net buiten Den Burg. In de bunker woonden en werkten negen Duitse soldaten. "We hebben allerlei alledaagse artikelen gevonden. Borden met adelaars erop, bestek, Niveabakjes, bierflessen, maar ook condooms", vertelt Wouter Kuip. "De bunker is groot maar voor negen man is zo'n ruimte eigenlijk best klein als je je bedenkt dat er ook nog bedden in stonden."

De Georgische soldaten hadden zich aangesloten bij de Duitsers omdat ze hoopten op deze manier hun land Georgië uit Stalins Sovjet-Unie te kunnen krijgen. Maar in 1945 bleek Duitsland te gaan verliezen en waren de Georgiërs bang dat ze bij terugkeer in hun land door Stalin zouden worden veroordeeld voor hoogverraad.

In de nacht van 5 april kwamen de Georgiërs in opstand tegen hun voormalige Duitse bondgenoten. Duitse soldaten in de bunker werden met messen de keel afgesneden. "Er is ook flink geschoten. Kijk maar naar de kogelgaten in de deur van de bunker."

Veel burgerslachtoffers

De Georgiërs veroverden het bunkercomplex bij Den Burg net als veel ander delen van het eiland. Maar uiteindelijk sloegen de Duitsers terug. Vooral de beschieting van Den Burg vanaf het zuidpunt van Texel was heftig. Hierbij vielen ook veel burgerslachtoffers.

De bunker herinnert aan de hevige strijd die er in de aprildagen van 1945 plaatsvond op Texel. Op Nationale Bunkerdag op 25 mei is de bunker voor het eerst voor publiek geopend. Of het daarna een museum wordt, is nog onduidelijk. "We hebben natuurlijk al een mooi museum over de oorlog, het Luchtvaart- en Oorlogsmuseum in Eierland. Maar misschien kunnen wij een mooie dependance worden."