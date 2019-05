Raad Landsmeer stemt massaal voor fusie met Waterland

LANDSMEER - De kogel is door de kerk. Na jaren gesteggel en een lange raadsvergadering gisteravond, nam de gemeenteraad - bijna unaniem - een besluit: ze willen fuseren met buurgemeente Waterland. "Een historische dag voor Landsmeer."

De raad ging niet over één nacht ijs. Er werd gepraat, gestemd, geschorst, nog meer overlegd, weer een schorsing en aan het eind van een lange avond was daar eindelijk een besluit: "We willen bestuurlijk fuseren met Waterland."

Bij de VVD gaat de champagne open. "Zeker, dit moeten we vieren," zegt fractievoorzitter Anneriek Verhoef. "Ik ben blij met het proces. Iedereen was betrokken en we zijn het eens geworden", vult Bert de Ridder van D66 aan.

"Een historische dag voor Landsmeer", zegt ook Axel Damme van Lokaal Landsmeer. "Maar ik sta hier wel met gemengde gevoelens." Na 800 jaar onafhankelijk Landsmeer was hij graag als zelfstandige gemeente doorgegaan. "Dat is niet meer mogelijk met alle taken die we vanuit het rijk krijgen."

Complimenten

Volgens GroenLinks laat de uitkomst zien wat Landsmeerders willen. "Ja, we hebben een grondig participatietraject gehouden en ik ben blij met de uitkomst."

Onlangs ging de portefeuille 'bestuurlijke toekomst' over van de burgemeester naar wethouder Mandy Elfferich. Zij oogst complimenten tijdens de vergadering. "Elfferich heeft het proces in goede banen geleid," zeggen meerdere raadsleden. "Ik had een maand geleden niet geloofd dat we nu een besluit zouden hebben", zegt Eric Knibbe van het CDA.

Gedoemd

Dat geldt niet voor iedereen. Raadslid André La Fontaine van Positief Landsmeer stemde als enige tegen. "Dit is gedoemd te mislukken." Hij was voor een fusie met Amsterdam. "Daar werken we al mee samen. Zij zijn veel beter in afval inzamelen en zorg regelen. Een gemiste kans, maar ja, de meerderheid heeft besloten."

En die meerderheid ziet het positief in. "Zelfs al zal Landsmeer vergaan, Kroosduikers (de bijnaam van Landsmeerders, red.) zullen altijd blijven bestaan", zegt Axel Damme.