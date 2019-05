G-team voetbalt tegen Hilversumse raadsleden: "Je kunt winnen of verliezen"

HILVERSUM - Het was een bijzondere avond op het terrein van de Hilversumse voetbalclub Wasmeer. Het lokale G-team voor spelers met een verstandelijke beperking nam het op tegen een wel heel unieke tegenstander: de Hilversumse gemeenteraad.

De teams zijn bij elkaar gebracht door Tjalke de Jong van CDA Hilversum. "Ik ken de coach van het G-team en hij vertelde dat de jongens voornamelijk trainen en weinig wedstrijden spelen. Ik stelde daarom voor om wat te organiseren."

Kans

Daar ging coach William Schoonderbeek graag op in. "Deze jongens zijn, met alle respect, niet goed genoeg voor de competitie", vertelt hij. En dus werd de kans om een echte wedstrijd te spelen met beide handen aangegrepen.

Lees ook: Beperkte sporters willen meedoen met WK Taekwondo in Nieuw-Zeeland: "Het is een buitenkansje!"

De strijd om de felbegeerde winst barstte vanavond los. De jongens van het G-team hadden het overduidelijk goed naar hun zin en maakten het de gemeenteraadsleden niet makkelijk.

Winnen of verliezen

Terry, één van de fanatiekste spelers, liet - zoals het een echte voetballer betaamt - voorafgaand aan de wedstrijd weinig los. Op de vraag hoe het is om tegen de gemeente te spelen, antwoordt hij met woorden die zomaar uit de mond van een doorgewinterde Eredivisie-speler hadden kunnen komen: "Daar ga ik voor de rest geen antwoord op geven. Je kunt winnen of verliezen."

Het G-team trok uiteindelijk aan het langste eind. Of de raadsleden nog een keer langskomen om revanche te nemen, is nog niet bekend.