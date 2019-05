Ergernis om felgele vlakken op wegen Vogelenzang: "Niet leuk meer om naar buiten te kijken"

VOGELENZANG - De wegen in Vogelenzang zijn op een aantal plekken kanariegeel geverfd. Volgens de gemeente komt die maatregel de verkeersveiligheid ten goede, maar enkele omwonenden zijn er absoluut niet blij mee. "Het is echt afschuwelijk."

"Dit is nu de realiteit", zegt Peter Broeders in zijn huiskamer. Of hij nu wil of niet, zodra hij een blik door zijn raam werpt, valt zijn oog op het gele vlak dat over vrijwel de gehele breedte van de weg is aangebracht. "Het is niet leuk meer om naar buiten te kijken of hier te zitten", klaagt hij. "Je oog wordt direct naar dat grote gele vlak getrokken."

Verrassing

Binnen een dag was het vertrouwde zwarte asfalt in een nieuw jasje gestoken. "Een enorm geel vlak, dat opeens verschenen is toen ik uit mijn werk vandaan kwam", beschrijft Peter de verrassing waar hij naar eigen zeggen 'niet op zat te wachten'.

Hij heeft zijn onvrede direct kenbaar gemaakt. "De gemeente zegt dat dit een plan was dat er al twee jaar lag en dat we dat ook hadden kunnen inzien", vertelt hij. "We hebben de tekeningen bekeken en er staat hier inderdaad een gekleurd vlak, maar we hadden nooit kunnen vermoeden dat het zo'n geel vlak wordt dat zo schittert. Ik denk dat ieder weldenkend mens zich kan indenken dat je niet met zo'n vlak voor de deur wil zitten."

Zelfde snelheid

Bloemendaal laat NH Nieuws weten dat het besluit inderdaad al twee jaar geleden is genomen en dat bewoners in het voortraject bij de besluitvorming zijn betrokken. Ook is de gemeente van mening dat het de verkeersveiligheid ten goede kan komen.

Daar is Peter het niet mee eens. "Ze rijden nog op dezelfde snelheid als dat de mensen altijd gedaan hebben", oordeelt hij terwijl hij een blik op de voorbijrijdende auto's werpt. "Dus na één dag is het gewenste resultaat al weg."