Fietser door het lint bij verkeersruzie in Blokker: drie gewonden

BLOKKER - Een verkeersconflict in Blokker is aan het begin van de avond volledig uit de hand gelopen. Een man op een fiets kreeg het aan de stok met een automobilist, waarop een vechtpartij ontstond. In totaal raakten drie mensen gewond.

De ruzie ontstond op de Westerblokker. Volgens een getuige zou de fietser zelfs met een schep van zich af hebben geslagen, waardoor één van de slachtoffers buiten bewustzijn raakte. De drie gewonden zouden allemaal naar het ziekenhuis zijn gebracht.

De politie heeft de verdachte ter plekke kunnen aanhouden. Waarom hij zo door het lint ging, is niet bekend.