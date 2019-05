Akkerbouwers kunnen niet zonder arbeidsmigranten: "Nederlanders willen dit werk niet doen"

HEERHUGOWAARD - Arbeidsmigratie blijft hard nodig. Dat zeggen verschillende akkerbouwers in Noord-Holland en uitzendbureaus die de vraag naar Polen nauwelijks aankunnen. Bij de Europese verkiezingen is arbeidsmigratie een belangrijk thema. Sommige partijen willen af van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa.

"Als de Polen er niet zijn, dan hebben we gewoon een heel groot probleem. Dan krijgen we de bloemen niet van het land", analyseert akkerbouwer John Houthuis uit Heerhugowaard. De Nederlanders willen het werk op het land volgens hem echt niet doen. 'Dat zijn beroepswerklozen, zo zie ik het. Dat is heel erg. Wij werken al jaren met Poolse mensen, perfect!"

Dat Polen populair zijn, merkt ook John Schuyt van AgriPool, een uitzendbureau voor arbeidsmigranten. "Ik denk niet dat de agrarische sector zonder flexmigranten zou kunnen. Dan ligt gewoon de hele agrarische sector stil. En het voordeel van Poolse mensen is dat ze gewoon hard willen werken, uren maken."

Het aantal Polen in Noord-Holland zal de komende jaren toenemen, is de verwachting. John Schuyt van AgriPool probeert samen met bedrijven oplossingen te vinden, bijvoorbeeld door woningen te laten bouwen op de terreinen van de bedrijven zelf.