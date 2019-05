GHB en andere harddrugs gevonden na tip van Alkmaarse winkel

ALKMAAR - De Alkmaarse politie heeft in een woning meerdere liters GHB en andere harddrugs gevonden. Agenten kwamen de drugs op het spoor na een tip van een winkel in De Mare, waar ingrediënten voor de GHB waren gekocht.

Het personeel gaf aan wijkagent Bas Wijnen door dat één van hun klanten wel heel veel gootsteenontstopper had gekocht. Omdat dit goedje gebruikt wordt voor het fabriceren van het chemische GHB, gingen bij Wijnen de alarmbellen af.

Na onderzoek viel de politie binnen bij de woning van de verdachte, met hulp van de brandweer en een slotenmaker. Daar werd zo'n vijf liter van het verslavende spul gevonden, samen met andere grondstoffen en harddrugs.

Of er een verdachte is aangehouden, is niet bekend.