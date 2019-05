Landsmeerse raad buigt zich over fusie met 'beoogd partner' Waterland

LANDSMEER - Een belangrijke moment voor Landsmeer: vanavond spreekt de gemeenteraad van de kleine gemeente zich uit over een fusie met de door het college 'beoogde partner' Waterland. Daarmee wordt na jaren gesteggel eindelijk de knoop doorgehakt.

Het gaat om een bestuurlijke fusie, wat inhoudt dat de gemeente Landsmeer bij een akkoord van de raad volledig zal samengaan in de gemeente Waterland. Toch is de keuze voor Waterland nog niet in beton gegoten, want eerder deze week liet de gemeente in een persbericht weten 'dat ze ook Oostzaan en Wormerland als potentiële en gewenste partners voor deze bestuurlijke fusie ziet'.

Al in 2014 bleek uit onderzoek dat de bestuurskracht van Landsmeer onvoldoende is om zelfstandig te blijven. Om de de bestuurskracht te vergroten, besloot de gemeenteraad eind 2015 een ambtelijke samenwerking met Waterland, Oostzaan en Wormerland aan te gaan. Weer een jaar later sloot ook Edam-Volendam zich bij de gesprekken aan, maar in 2017 besloten Oostzaan en Wormerland de stekker uit de samenwerking te trekken.

Bestuurlijke fusie

Omdat een ambtelijke fusie met de twee overgebleven gemeenten de bestuurskracht van Landsmeer naar verwachting niet zou vergroten. In plaats daarvan zou de gemeente zich moeten richten op een bestuurlijke fusie met Waterland en Edam-Volendam. Om te peilen hoe Landsmeerders daar over denken, heeft het college haar oor vorig jaar bij hen te luisteren gelegd. De raad peilde de stemming begin dit jaar.

Belangrijke uitkomst van die volksraadpleging was dat de dorpelingen niet zitten te wachten op een fusie met Edam-Volendam. Dat werd bevestigd door onderzoek van NH Nieuws, waaruit eveneens bleek dat Landsmeerders veel meer voelen voor een fusie met Amsterdam en - in minder mate - met Oostzaan en Wormerland.

Als een bestuurlijke fusie om welke reden dan ook niet haalbaar blijkt, er wordt gesproken over een ambtelijke fusie. Vanavond zal moeten blijken of de neuzen in de raad dezelfde kant op wijzen, zodat het college in gesprek kan met de colleges van Waterland, Oostzand en Wormerland. De uitkomsten van die gesprekken worden voor het eind van het jaar met de bevolking gedeeld, belooft de (nu nog zelfstandige) gemeente.

