'Eyecatcher' met mega-letters moet toeristen naar IJmuiden lokken

IJMUIDEN - IJmuiden gaat met de levensgrote lettercombinatie IJMUIDEN een poging doen meer toeristen naar de havenplaats te lokken. Net als grote buitenlandse steden en Amsterdam moeten de letters een eyecatcher worden. De letters komen te staan bij de Felison Cruise Terminal en worden waarschijnlijk volgende maand geplaatst.

Het is een actie van citymarketeer Friso Huizinga. Hij vindt dat 'zijn' IJmuiden recht heeft op meer belangstelling van mensen buiten de gemeente. Nu stappen veel toeristen die met een cruiseschip of de ferry uit Newcastle arriveren automatisch op de bus naar Amsterdam.

'Nooit file'

Huizinga denkt dat deze mensen niet weten wat ze missen. "IJmuiden heeft zoveel te bieden! We hebben bijvoorbeeld een fantastisch breed en rustig strand. En om er te komen sta je nooit in de file", zegt hij.

De marketeer is geboren en getogen in de havenplaats. Hij kan geen kwaad horen over IJmuiden. "Natuurlijk is niet alles perfect, maar waar wel? Zelf vind ik IJmuiden gewoon heel mooi. Strand, duinen, altijd reuring in de haven en Amsterdam, Haarlem en Spaarnwoude om de hoek."

Festivals

De letters krijgen een vaste plaats bij de cruiseterminal, maar zullen bij gelegenheid ook te zien zien zijn op andere plekken zoals op het Havenfestival.