Reusachtige regenboogvlag wappert aan Alkmaarse toren

ALKMAAR - Aankomend weekend viert Alkmaar Pride de tiende verjaardag en kleurt de stad roze. Nou ja, eigenlijk komen alle kleuren van de regenboog voorbij. Om dat nog eens extra duidelijk te maken, kreeg de Accijnstoren vanochtend een regenboogjasje.

Zaterdag zal vanaf deze plek het startschot gegeven worden voor de Alkmaar Pride Grachtenparade waar 28 boten aan zullen deelnemen, zo meldt mediapartner Alkmaar Centraal.

Acceptatie vergroten

De regenboogvlag is door de LHBTQI-gemeenschap omarmt als uiting van diversiteit en naastenliefde. Iedereen, ongeacht zijn of haar geaardheid, telt mee. Het festival Alkmaar Pride is tien jaar geleden in het leven geroepen om de acceptatie en integratie van transgenders, lesbisch-, homo- en biseksuele inwoners te vergroten in Alkmaar en omstreken.

Ook de gemeente Alkmaar vindt deze acceptatie belangrijk. Wethouder Diversiteit Paul Verbruggen ontvangt morgenochtend '#sorryjohan-activist' Bowi Jong, samen met een delegatie van AZ op een regenboogkaasmarkt.

Niet iedereen is te spreken over de tijdelijke metamorfose van de Accijnstoren. Op de Facebookpagina 'Je bent Alkmaarder als' zijn naast positieve reacties ook enige homo-onvriendelijke uitingen te lezen. "Pfff weer zo'n vlag, schijtziek van zo langzamerhand", schrijft iemand. "Ja ze denken ook dat in Nederland alleen homo's en lesbiennes wonen, we zetten Nederland ook echt goed op de kaart", aldus een ander.