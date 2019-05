Meer mannen voor klas: 'Meesters willen minder reflecteren en meer praktijk'

ALKMAAR - Meesters, schoolbesturen en lerarenopleidingen in de regio Alkmaar slaan de handen ineen om meer mannen voor de klas te krijgen. Slechts 1 op de 5 leraren is man en dat is geen afspiegeling van de samenleving. Vrijdag houden ze daarom in Alkmaar een informele open dag voor mannen die kennis willen maken met het vak.

Meester Kees Overmeijer behoort tot de selecte groep mannen die wel voor een basisschoolklas staat. Zijn leerlingen van groep 8 van De Torenven in Warmenhuizen lopen met hem weg. "De meester is toch wel iets minder streng dan de juf", biecht een leerling op. "Omdat ik zelf een jongen ben, is het leuker", stelt een ander.

Ook Kees' vrouwelijke collega's zijn blij met hem. "Je hebt ook andere praat in de teamkamer. Meester Kees is heel leuk om mee te werken". Zelf ziet Kees dat er nog wel iets aan het imago van zijn vak mag gebeuren. Daarom zet hij zich in voor MeerMeesters.nl, een samenwerkingsverband van meesters, scholen en opleidingen in de regio Alkmaar.



Diversiteit verbeteren

Samen willen ze meer mannen voor de klas krijgen en vinden dat er nu echt actie moet worden ondernomen om de diversiteit in de lokalen te verbeteren. Via werkgroepen willen ze met oplossingen komen om mannen te werven en vast te houden voor het vak. Ook de opleidingen moeten passender worden voor een man.





"Minder reflecteren en groepsgesprekken en meer praktijkgericht", oppert Igor Verettas van MeerMeesters.nl. Om mannen en jongens voor het vak te interesseren, houden ze vrijdagmiddag in Alkmaar een open dag. Bij kanovereniging Odysseus, zodat er naast het netwerken ook een fysieke inspanning geleverd kan worden.