Voorbijgangers vrezen voor leven bij illegale straatrace in Purmerend

PURMEREND - Gisteravond werd de politie meerdere keren gebeld over een straatrace: twee auto's waren op volle snelheid aan het scheuren over de Verzetslaan in Purmerend. Voorbijgangers moesten zelfs aan de kant springen om niet geraakt te worden.

De voertuigen - een grijze auto met Frans kenteken en een zwarte auto met Nederlands kenteken - zouden vanuit Volendam naar Purmerend zijn gereden. De gealarmeerde politie trof ze uiteindelijk op de Verzetslaan/Mandelabrug aan.

Bij de voertuigen stonden drie personen: twee mannen en een vrouw. Waarom ze zo hard aan het rijden waren en of ze zijn aangehouden, is niet bekend. De politie vraagt getuigen zich te melden.