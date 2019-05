Vrouw stapt na gebruik van harddrugs met volledige hebben en houden in de auto

WORMERVEER - De politie heeft vorige maand een 49-jarige vrouw aangehouden die onder invloed van harddrugs in haar auto was gestapt.

Ze trok de aandacht van de politie door midden in de nacht met de volledige huisraad in de auto rond te rijden. De politie hield haar staande, waar uit een speekseltest bleek dat ze harddrugs had gebruikt.

Op het bureau is haar bloed afgenomen en opgestuurd naar het laboratorium voor onderzoek. Daar bleek tevens dat de APK van de auto waarin ze reed al ruim een half jaar was verlopen.

Vandaag is de uitslag van het bloedonderzoek teruggekomen. De vrouw had inderdaad harddrugs gebruikt, en had maarliefst twaalf keer de wettelijk toegestane hoeveelheid tot zich genomen.

Het dossier van de vrouw wordt overgedragen aan het Openbaar Ministerie en aan het CBR. Die laatste zal onderzoek moeten doen naar haar rijvaardigheid.