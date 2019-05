Renolit: "Wij willen Enkhuizer buurbedrijf Draka niet kapotmaken"

ENKHUIZEN - Volgens Detlef Wolf, directeur van Renolit, wordt zijn bedrijf ten onrechte beschuldigd van het kapot maken van het noodlijdende buurbedrijf Draka Polymer Films om de boedel zo goedkoop te kunnen overnemen. Dat zegt hij in een gesprek met NH Nieuws.

De beschuldigingen van Draka aan het adres van Renolit logen er niet om. Pogingen om klanten en personeel af te pakken, het bezorgen van hoge boedelkosten en het mislopen van overnames. En onlangs zou Renolit een brief hebben gestuurd aan de toezichthoudende rechter-commissaris met de mededeling dat Draka niet te redden is.



'We willen investeren in Enkhuizen'

"We hebben een brief gestuurd om onze zienswijze duidelijk te maken. Wij lezen telkens dat we ze failliet willen laten gaan. Maar dat willen we absoluut niet. Waarom Draka dat wel denkt? Zij tellen de feiten anders op dan wij dat doen. Zij vechten om te overleven, dan probeer je alles", aldus de Renolit-directeur.

"Wat wij willen is groeien, met nieuwe technologieën. En dat willen we in Enkhuizen doen. Wij hebben voor meer dan zeven miljoen euro in nieuwe vooruitstrevende technologie geïnvesteerd. Daar verwachten we bijvoorbeeld het materiaalverbruik mee te kunnen reduceren. Dat willen we verder uitbreiden."

Dinsdag ging een meerderheid van de schuldeisers akkoord met een definitieve uitstel van betaling. Als de rechter volgende week ook instemt, kan er gestart worden met het reddingsplan voor Draka. De Braziliaanse investeringsmaatschappij wil 700.000 euro beschikbaar stellen om een akkoord met schuldeisers te financieren, wat ook nog ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de schuldeisers.

'Vaak negatief bedrijfsresultaat'

"Ik kan niet zeggen of Draka wel of niet te redden is. Uit de cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat ze de afgelopen jaren vaak een negatief bedrijfsresultaat hadden en af en toe winst maakten. En als ik dan vraag om informatie over hun toekomstplannen krijg ik alleen te horen dat het bedrijfsgeheim is."

"Al sinds de zomer van 2018 hebben we aangekaart dat achterstallige betalingen gedaan moesten worden. Dat gaat namelijk ten koste van Renolit. Dus toen we er in december en januari druk op zetten, ging ik er vanuit dat hun Braziliaanse moedermaatschappij wel zou bijspringen. Maar die liet hun kindje vallen. Dat het leidde tot een uitstel van betaling komt niet door ons", vertelt Wolf.



Huuropzegging is legitiem

Waar er eerst plannen waren om gezamenlijk in het terrein te investeren, bood uitstel van betaling een nieuwe kans voor Renolit, vertelt de directeur. "We hadden wel eens nagedacht over wat we ooit zouden willen als de hal waar Draka zit zou vrijkomen. Maar door de surseance kwam het in een stroomversnelling. Volgens het contract mogen we de huur opzeggen als er een verzoek om uitstel van betaling wordt gedaan."

"Ons nieuwe plan om dit terrein te ontwikkelen kwam dus pas daarna, dus in maart van dit jaar. Het heeft niets met Draka te maken, we hebben de grond en het gebouw nodig voor onze toekomstplannen. En we kunnen hier echt iets bijzonders maken voor de regio, wat ook weer werkgelegenheid biedt."

Draka is een bodemprocedure gestart om de huuropzegging tegen te gaan. "We hebben gisteren een tegenreactie gestuurd naar de rechtbank. Waarschijnlijk zal de advocaat van Draka daar weer op reageren en volgt daarna ook een zitting bij de rechtbank. Als het reddingsplan voor Draka slaagt en ze van de rechter niet hoeven te vertrekken zou dat een nadeel voor ons zijn. Maar dan gaan we onze plannen bijstellen."