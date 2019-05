Omgekomen motorrijder Burgerbrug is gepensioneerde slager (60) uit Heiloo

HEILOO - De motorrijder die gisteravond om het leven kwam in Burgerbrug, is Kees Burger, voormalig eigenaar van de gelijknamige slagerij in winkelcentrum 't Loo.

De politie wil alleen kwijt dat het om een 60-jarige Heilooër gaat. Nieuwspartner Uitkijkpost meldt dat het om de slager gaat. "Heiloo reageert geschokt. Kees was erg geliefd onder de inwoners van Heiloo en omstreken." Behalve voor zijn eigen zaak heeft Kees ook veel betekend voor het winkelcentrum, schrijft de lokale nieuwswebsite.

Lees ook: Motorrijder overleden na ongeluk op kruispunt Warmenhuizen

Burger botste gisteravond rond 18.00 op de Grote Sloot tegen een bord langs de weg. Hij werd gereanimeerd en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij in de loop van de avond overleed. De politie doet onderzoek naar de toedracht, en houdt er rekening mee dat hij tijdens het rijden onwel is geworden.

Kees Burger droeg zijn slagerij in 2016 over aan Marcel Scholten, die de winkel in sindsdien runt.