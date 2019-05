Haarlemse Kick Smit-tribune weer 'veilig', maar voor niemand bereikbaar

HAARLEM - De Kick Smit-tribune in Haarlem-Noord staat er nog wel, maar is al tijden niet meer gebruikt door juichende en joelende supporters. Uiteindelijk moet de tribune wijken, maar tot die tijd is het zaak dat de betonnen kolos niet instort. Daarom is de tribune de afgelopen tijd goed onder handen genomen.

Het symbool van de legendarische Haarlemse profvoetbal-geschiedenis blijft in ieder geval de komende vijf jaar staan. Daarna moet hij plaatsmaken voor nieuwbouwwoningen, waarvoor de gemeente momenteel het plan Orionzone opstelt.

Lees ook: In kaart: waar bouwt het overvolle Haarlem nog tienduizend woningen?

De huidige amateurclub drong al langere tijd aan op onderhoud van de tribune. "Al twee keer zijn er in het verleden metalen platen afgewaaid bij voorjaarsstormen", vertelt Arjen Overbeek. Hij is blij dat die platen de afgelopen weken zijn verwijderd en dat de tribune weer veilig is.

Veld draaien

Hoewel er sindsdien geen acuut gevaar dreigt, is de toegang tot de blauwe en rode stoeltjes afgesloten. Om het hoofdveld een slag te draaien, moest de trap naar de tribune weg. Hierdoor is ook ruimte ontstaan voor een tijdelijke sporthal, ter vervanging van de Beijneshal bij het NS-station.

Overbeek is er niet rouwig om dat de tribune daardoor nu onbereikbaar is. "Nu kunnen er ook geen hangjongeren meer op", verklaart hij zijn opluchting. "Daar hadden we de afgelopen jaren nogal wat last van, veel jongens die ook 's nachts vuurwerk afstaken met brandjes enzo."

Kleedkamers

Toch heeft hij begrip voor de emotie die onder Haarlemmers en voetballers heerst, want op het veld hebben grootheden als Kick Smit, Ruud Gullit en Johan Cruyff nog tegen een bal getrapt. De kleedkamers onder de tribune kunnen nog wel worden gebruikt. "Daar zitten nog steeds de tegels en ook het voegwerk uit de tijd van Johan Cruyff en Ruud Gullit", verzekert Overbeek.

"Hij staat er nog en geniet ervan."