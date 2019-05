Terugdringen vandalisme Julianapark: "Zelfs betonnen bank opgeblazen"

HOORN - Het Julianapark in Hoorn heeft last van nachtelijk vandalisme. "Het lijkt een soort vrijstaat wat ze dan op dat moment hebben", vertelt Marieke Rijk van Fractie Tonnaer. Zij vraagt het college daarom om meer in te gaan zetten op handhaving en controle.

Het Julianapark in Hoorn kampt al een tijdje met vernielingen en vandalisme. Een eerste oplossing voor het verhogen van de leefbaarheid is 'gelukkig' in aantocht. Binnenkort komt er een klein winkeltje in het park, dat onder andere koffie gaat verkopen. "Dit heeft de raad unaniem besloten, omdat je hiervoor nergens iets kon halen. Het verhoogt de leefbaarheid", aldus Rijk.

Vernielingen

De komst van het winkeltje is volgens haar alleen nog niet genoeg. "Overdag is het wel een fijn gebied maar als het laat wordt en donker verandert dat. Logisch dat jongeren ook een plek zoeken om te zijn, maar dan hoeven er nog geen bankjes vernield te worden. En ze zijn nog van beton ook, dus dan moet je er aardig werk van maken."

Handhaving in de nacht

Om het probleem terug te dringen en het gebied leefbaarder te maken vraagt Rijk nu aan de gemeente of er in de late uurtjes meer handhaving en BOA's ingezet kunnen worden. "Als we de handen in elkaar slaan en ons meer gaan focussen op controle, wordt het echt een leuk gebied." Rijk verwacht binnen een aantal weken antwoord op haar aanvraag.