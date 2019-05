Polderwestern over Dirk Scheringa in première

ALKMAAR - In theater De Vest ging gisteravond de musical 'Dikkie de Kid' in première, een musical over het leven van Dirk Scheringa, de opkomst en ondergang van zijn DSB-bank. En Dirk zelf zat ook in de zaal. "Het is wel bijzonder dat dit is gemaakt."

Marc Smit van theatergezelschap Horizon heeft de musical bedacht, geschreven en geregisseerd. Het is een komisch stuk waarin Dirk Scheringa als karikatuur wordt neergezet. Vooraf had Marc ook contact met hem en hij kwam zelfs bij de repetities kijken. "Hij was het niet met alles eens. Maar hij vond wel dat hij raak was neergezet en dat de situatie ook raak was geportretteerd."

Voor David Sealtiel was het een bijzonder spannende avond. Niet vanwege het gevoelige onderwerp, maar ook omdat het zijn eerste hoofdrol was in een grote musical. "Ik ben wel gespannen, ja. Gelukkig heb ik genoeg deo mee."

Karikatuur

David was zelf ooit klant bij de DSB-bank en kende Dirk vooral ook van AZ. "Ter voorbereiding heb ik wat YouTube-filmpjes gekeken en vooral gelet op hoe hij praat en loopt. Maar uiteindelijk heb ik hier niet echt wat mee gedaan. Het stuk is een polder-western en ik speel een karikatuur."

Dirk Scheringa zat tijdens de voorstelling midden in de zaal, regelmatig zichtbaar geamuseerd te kijken. "Sommige scènes waren schitterend neergezet. Vooral toen Louis van Gaal bij mij ging uithuilen. Dat is in het echt natuurlijk niet zo gebeurd, maar dat is het komische van deze voorstelling."

Werkelijkheid en fictie

Ondanks de tragedie in de musical, wilde Dirk de voorstelling niet missen. "Het is hun invulling. Ik heb geen invloed gehad op het script. Het is werkelijkheid en fictie bij elkaar."

Dikkie de Kid is elke avond te zien in theater De Vest. Kaarten zijn hier verkrijgbaar.