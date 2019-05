Brandweer Gooi en Vechtstreek vaker te laat bij gebouwbrand

HILVERSUM - De brandweer in het Gooi was in 2018 vaker te laat bij een brand. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De regio hield wel bijna 700.000 euro over.

In de hele regio rukte de brandweer in 2018 ruim 2100 keer uit voor branden, maar bijvoorbeeld ook voor ongevallen en wateroverlast. Dat valt te lezen in het jaarverslag, waarin de Veiligheidsregio verantwoording aflegt voor het beleid.

In 500 gevallen daarvan het ging om gebouwbranden, waarbij mensenlevens in gevaar waren of grote schade werd verwacht. De brandweer was daarbij vaker te laat dan de afgelopen jaren. Dat betekende dat de brandweer later dan de zelf vastgestelde normtijd aanwezig was met het eerste voertuig.

Overdag was de opkomsttijd in 2018 74 procent (in 2017 was dat 75 procent). Bij de branden in de avond, nacht en het weekend daalde de cijfers vorig jaar regionaal forser van 75 naar 59 procent.

Inspectie

Een jaar geleden werd de Veiligheidsregio nog op de vingers getikt door Inspectie Veiligheid en Justitie, omdat de cijfers verkeerd berekend werden. De Veiligheidsregio is van mening dat de opkomsttijd is gehaald als de eerste ploeg aanwezig is, ongeacht of deze uit 2,4 of 6 personen bestaat.



Volgens de inspectie is 'het uitgangspunt dat het eerste voertuig dat aankomt geregistreerd wordt onjuist' en kan pas sprake zijn van het halen van de opkomsttijd als er daadwerkelijk zes brandweermensen bij de brand aanwezig zijn. Dat zorgt ook voor een andere uitkomst van de berekeningen van de opkomstcijfers. Die meetmethode is in 2018 nog wel gehanteerd en wordt vanaf dit jaar aangepast.

Grote verschillen

De verschillen per gemeente zijn groot (zo valt te lezen op pagina 14 van de jaarstukken). In Laren (75 procent), Hilversum (82 procent) en Weesp (82 procent) was de brandweer overdag juist vaker op tijd dan het regionale gemiddelde, terwijl in Gooise Meren de cijfers aanmerkelijk zijn gedaald van 93 procent in 2017 naar 58 procent.



Lees ook: Inspectie: 'Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek rekent zich rijk met verkeerde opkomsttijd'

In de avond, nacht en weekend zijn de cijfers aanmerkelijk slechter, terwijl er juist op die momenten meer branden zijn. Opnieuw valt Gooise Meren in negatieve zin op met een daling van 88 naar 48 procent. Blaricum, Weesp, Huizen en Weesp halen de 40 procent zelfs niet of nauwelijks. Wijdemeren is met 93 procent de positieve uitschieter.

'Recht op snelste hulp'

De Veiligheidsregio geeft zelf een aantal verklaringen voor het feit dat de brandweer vaker te laat kwam. Belangrijke reden is dat in Weesp en Bussum (gemente Goois Meren) geen gebruik meer werd gemaakt van de zogenoemde TS2-voertuigen (een busje dat snel kan vertrekken omdat er twee brandweermensen aan boord zijn). Daardoor 'duurde het langer voordat het eerste voertuig [waar dan vier of zes brandweermensen aan boord waren, red.] kon vertrekken', zo licht directeur brandweerzorg Martin Mager toe.



Lees ook: Inspectie snoeihard over opkomsttijden brandweer: "Moet scherper en realistischer"

Daarnaast is in enkele gevallen de verkeerde uitruktijd genoteerd. Dat systeem moet eind 2019 geautomatiseerd zijn, zodat die fouten niet meer voorkomen. Volgens Mager zijn de cijfers toch geen reden tot zorg. "Het zegt niets over de kwaliteit. We hebben een hele goede brandweerzorg. Daar zeggen die cijfers niet alles over. In de kern heeft de burger recht op de snelste hulp."



Vacatures niet ingevuld

Terwijl de opkomstcijfers een slechter beeld gaven, daalden de uitgaven juist en hield de Veiligheidsregio 700.000 euro over. Voornaamste oorzaak is dat er gewerkt wordt aan een nauwere samenwerking met de Veiligheidsregio Flevoland en daardoor vacatures niet zijn ingevuld.

Voorzitter van de Veiligheidsregio John van der Zwan schrijft in het jaarverslag over de samenwerking: "We worden minder kwetsbaar. Ik zie hier volop kansen! Samen staan we sterker." Hij geeft wel toe dat dit op moment tot een hogere druk op het personeel leidt.



De komende weken bespreken de gemeenteraden in de regio de jaarstukken. Bianca Verweij, fractievoorzitter van de SP in Hilversum, is kritisch en heel wat minder positief over de keuzes: