Ex 'klikt' bij politie over bejaarde Bloemendaler (87) met pistool in huis

BLOEMENDAAL - Een 87-jarige Bloemendaler is woedend op zijn ex-vriendin, omdat zij de politie heeft getipt dat hij thuis een pistool verborgen hield. Vandaag stond de man voor de Haarlemse politierechter. Drie maanden celstraf hing hem boven het hoofd.

Hij ontsnapte met een veroordeling tot een geldboete van 1.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk. Dit vanwege zijn hoge leeftijd en omdat hij volgens de rechter 'nooit kwade bedoelingen heeft gehad met het wapen'.

Advocaat Tom Laus had geen bezwaar tegen de straf en vond dat de man goed weg kwam. De Bloemendaler zelf wilde zijn raadsman nog aanzetten om voor een volledig voorwaardelijke boete te pleiten. Dat vertikte Laus. Hij riep tegen zijn cliënt: "U moet maar gaan sparen."

Verraden

Het zit de veroordeelde vooral dwars dat zijn ex hem erin heeft geluisd door te klikken. "Zij heeft me verraden. Ze zegt ook dat ik heb gedreigd met dat ding: dat is niet zo." Tot en met 2008 had hij een vergunning voor het wapen, dat hij gebruikte op de schietclub. Daarna lag het thuis te verstoffen.

In juni vorig jaar stonden er opeens drie politieagenten voor de deur. Of hij een wapen in zijn huis had, vroegen ze. Zij troffen een Colt .22 en bijna honderd patronen aan. De heer des huizes was niet gediend van het bezoek. "In 1944 kwam de Gestapo voor mijn vader. De Gestapo trad nog beter op dan u", zo liet hij zich ontvallen.

Onthand

En vandaag zei hij tegen de rechter: "Nou en, dat ik een wapen in mijn huis had. Ik heb het toch gekocht? Het is toch van mij? Nu is het afgenomen. Onlangs is er bij mij ingebroken en toen zat ik onthand. Ik had het toen goed kunnen gebruiken...Of kan ik dat hier beter niet zeggen?"

De politierechter sprak hem vermanend toe en zei dat het hebben van een Colt .22 met patronen gevaarlijk is en daarom verboden. Zij nam in de berechting de eis van een geldboete door de officier van justitie over.

Veroordeling

De Bloemendaler legde zich morrend neer bij de veroordeling. "Ik vind het veel geld en ik vind dat ik niet fout zat." Om daarna nog eenmaal tevergeefs te vragen bij de rechter of zijn ex-vriendin, 'de verrader', ook de politie achter zich aan krijgt. Voor een 'valse aangifte.' "In de oorlog hadden we namen voor mensen die dit soort dingen deden."